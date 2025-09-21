フリーアナウンサー高橋茉奈（32）が20日、インスタグラムを更新。マタニティーフォトを投稿した。「改めてこちらでもご報告です」とし、「10月から産休を頂きます。thank youの気持ち」とつづり、大きくなったおなかに手をあてたモノクロ写真を公開した。さらに「元気なツインズ産んできます」と双子であることも明かした。ファンやフォロワーからも「子育て2倍大変と思いますが、4倍楽しいと思います」「母子ともにゆったりと」