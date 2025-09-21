グラビアアイドルでタレントの岸明日香（34）が20日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。撮影で訪れた韓国での様子を投稿した。胸元を大胆に露出したオレンジのトップスにデニム姿で、「撮影終了何食べよっかな」「チャミスル口隠して飲むやつ憧れてましたが隠れてなかった」「お酒は強くないですが負けず嫌いです」と4コマ漫画のようなチャムスル満喫ショットを公開。「ほろ酔いやんけ！！」と自身でツッコミを入れる