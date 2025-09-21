日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）がシーズン佳境を迎える中、本塁打の代わりとばかりに「打点」を量産し始めている。２０日のロッテ戦（エスコン）では３回一死二塁の第２打席で右前適時打。２点リードの４回二死満塁で迎えた第３打席でも、右中間へ３点適時二塁打を放って貴重な追加点を挙げた。この４打点で清宮幸の打点は「６０」に。ランキングでは本塁打、打点の二冠（３２本、８６打点）をひた走る同僚・レイエスに次