東京女子のプリンセス・オブ・プリンセス新王者の渡辺未詩（２５）が、?世界一の娯楽?を目指しディズニーランドを団体のライバルに設定した。渡辺は２０日の大田区大会で瑞希を旋回式ティアドロップ（変型フラップジャック）で沈め、第１６代目王者に輝いた。試合後取材に応じ「タイトルマッチをすることで、プロレスを知らない人にもっと広げていきたい。もっといろんな人に東京女子を見てもらえるきっかけを作りたい」と抱負