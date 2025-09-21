カーリング女子で２０２４年日本選手権覇者のＳＣ軽井沢クラブは?観客席?で得た学びをプレーに生かした。２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）、２５年日本選手権覇者のフォルティウスとの三つどもえで行われた２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本候補決定戦（１１〜１４日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）は１次リーグを首位通過。決勝戦でフォルティウスに敗れるも、堂々たる戦いを披露した。ス