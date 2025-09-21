新たな境地に達した。陸上の世界選手権８日目（２０日、東京・国立競技場）、女子５０００メートル決勝は田中希実（２６＝ニューバランス）が１５分７秒３４で１２位。２大会連続の入賞はならずも、１年前と異なる感情を抱いていた。ライバルたちに屈したが、田中の表情は晴れやかだった。「自分の表裏一体の部分を全部見せられた」。終盤まで大集団が形成されたレースで、田中は後方から猛追。一時はメダルも視野に入る位置に