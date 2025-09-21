ソフトバンクは２０日のオリックス戦（みずほペイペイ）に４―５で敗れ、連勝は５でストップした。２位・日本ハムが勝利したことでマジックは「７」から変わらず。ゲーム差は「３・５」に縮まった。先発・上沢直之投手（３１）は７回３失点の粘投を披露した。一球を悔いた。２点リードの４回一死一、二塁の局面、逆球になった変化球を若月に右翼テラス席へと運ばれた。逆転となる３ラン。右腕は「仮にホームランになったとして