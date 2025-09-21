【モデルプレス＝2025/09/21】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、自身初となるソロラジオレギュラー番組をスタートさせることが決定。ニッポン放送『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』が11月8日より、毎週土曜日19時〜21時に放送される。【写真】山田涼介、大人の魅力際立つラグジュアリーな姿◆山田涼介「ANN」レギュラー番組決定2025年4月には特別番組として『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』を放送し、2020年1月以来