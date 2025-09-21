21日午前5時34分ごろ最大震度３の地震がありました。 震源はトカラ列島近海で震源の深さは約10キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されています。 各地の震度は、 震度３が鹿児島十島村、 です。 この地震による津波の心配はありません。 現在、「最大震度３以上の地震」を原稿にしています。 震度１～２を観測した地震の発生時間、震源地、最大震度、マグニチュードは、