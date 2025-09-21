◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日午前１０時１０分開始予定）、本拠地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。ドジャースは前日１９日（同２０日）に１３年連続のポストシーズン進出は決まり、４年連続の地区優勝へのマジックも「４」。大谷にも２試合連続弾となる５３号