IAEA本部の入る建物前ではためくイランの国旗＝2014年、ウィーン（AP＝共同）【テヘラン共同】イランの国防・外交の政策全般を統括する最高安全保障委員会は20日、同国の核開発問題を巡り対イラン国連制裁が再発動された場合、国際原子力機関（IAEA）との協力を再び停止すると表明した。国営テレビが報じた。強硬な姿勢を示すことで、国連制裁の再発動回避に向け欧州側から譲歩を引き出す狙いがあるとみられる。国連安全保障理