前線や低気圧の影響で、北海道では、はじめて線状降水帯が発生するなど大雨災害の危険度が急激に高まっています。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。北海道では、深夜から未明にかけて釧路や苫小牧、厚真町で、1時間に80ミリを超える猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が相次いで発表されました。気象庁は、21日午前3時過ぎに、釧路地方と十勝地方で線状降水帯が発生し、同じ場所で非常に激しい雨が降り続き、大雨