中学受験の世界で「中堅校」の人気がかつてなく高まっている。本郷や攻玉社、洗足、鴎友、吉祥女子といった学校が歩んできた道を思い出す人も多いだろう。では、いま現在の「中堅校」とはどんな学校なのか。入試の特徴のほか、どこに魅力があり、なぜ保護者の心をとらえているのか――くわしく解説する連載第22回。（進学塾VAMOS代表富永雄輔、構成／ライター奥田由意）中堅校はなぜ人気なのか？“努力で入れる”という前提