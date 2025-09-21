10月12日（日）スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。本日、本編映像を初解禁！映像URL：https://www.youtube.com/watch?v=AO6mWsEigMM本作は、現代の様々な偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るく逞しく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。冒頭から「俺たちの恋と革命です！」と叫ぶのは、心優しきゲイ・波多野玄一（及川光