「元気に長生き」を実現するためには認知症予防が欠かせない。要介護になる大きな原因として、認知症が挙げられるからだ。そこで今回、認知機能を維持するために効果的な食品をジャーナリストの笹井恵里子さんが取材した。大規模調査から判明したお薦めの3品とは――。（ジャーナリスト笹井恵里子）認知症リスクを低下させるとっておきの食品の1つ目は「カレー」認知症の予防として運動や手を使う、嗅覚を刺激するなどの方策も