現地９月20日、プレミアリーグ第５節で日本代表MF遠藤航が所属するリバプールがエバートンとホームで対戦。２−１で“マージーサイド・ダービー”を制して開幕５連勝を飾った。遠藤がベンチスタートとなったリバプールは、序盤からボールポゼッションで優位に立つと、開始10分にライアン・フラーフェンベルフが技ありボレーを決めて先制点をゲット。さらに29分には、フラーフェンベルフのパスを受けたユーゴ・エキティケが追加