中国指導部は一部の国内企業による激しい値下げが過度な競争をあおり、経済を害しているとして、こうした「内巻」現象を防止するための取り組みを開始したとロイター通信が報じた。デフレを定着させてしまい、中国経済を安定させるのを妨げるとの懸念が高まっているためだ。ロイター通信によると、「内巻」という言葉は2020年にインターネット上で流行し始め、当初は伝統的な成功指標を追い求める過度の競争や、しばしば自滅につな