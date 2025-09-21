東京女子プロレスは20日、東京・大田区総合体育館で「WRESTLEPRINCESS6」を開催した。夏のシングルトーナメント「東京プリンセスカップ」初制覇を果たした渡辺未詩が、プリンセス・オブ・プリンセス王者・瑞希との激闘を制し、9カ月ぶりに同王座を奪還した。渡辺は10月18日、後楽園ホールで愛野ユキの挑戦を受ける。渡辺はイッテンヨン（1月4日）、後楽園で瑞希に敗れ王座陥落。新王者となった瑞希は辰巳リカ、山下実優、