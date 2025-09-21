◇独立リーグ・四国アイランドリーグplus「トリドール杯チャンピオンシップ2025」第1戦徳島8―9愛媛（2025年9月21日むつみスタジアム）今秋ドラフト候補に挙がる徳島の最速157キロ右腕・篠崎国忠は、3回を被安打4、3失点で終えた。「このような大事な試合で投げたことがないので立ち上がりは緊張した。2回以降は変化球など自信のある球を使っていこうと意識を変えました」。独立・四国の年間総合優勝決定戦の初戦に先発登