◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子4×400mリレーの予選が20日に行われ、日本は決勝にわずか“0秒04届かず、予選敗退となりました。2組目に登場した日本は、1走の中島佑気ジョセフ選手が流れをつくり、佐藤風雅選手、吉津拓歩選手、今泉堅貴選手とつなぐと、2分59秒74の日本歴代4位のタイムでフィニッシュ。しかし、ラストで5着のポルトガルに抜かれ、組6着となり、その差“0秒04”届かず、涙をのみました。1走を