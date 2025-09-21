第105回全国高校ラグビーフットボール大会大阪府予選が21日、各会場で開幕する。大阪第2地区では、今春にラグビー部を新設した履正社が1回戦で茨木と対戦する。チームを束ねるSO浮田圭悟主将（1年）は「緊張はあまりなく、1期生の1年生だけで臨む（15人制では）初めての公式戦なので、ワクワクしています」と言葉に力を込めた。高校野球や高校サッカーの強豪として知られる履正社。2019年夏の甲子園大会は井上広大（阪神）を擁