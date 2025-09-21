「新馬戦」（２０日、阪神）１番人気の外国産馬タカスタカスタカス（牡２歳、父モースピリット、母モプシクル、栗東・藤原）が二の脚でハナを奪うと、そのまま鮮やかに逃げ切った。馬名が示す通り、美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏の所有馬。藤原師は「高須オーナーの名前が効いているね。全てにおいてパーフェクト。素晴らしい。ここは勝っておきたかったから」と満面の笑み。手綱を握った坂井も「いいスピード