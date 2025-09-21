◇パ・リーグソフトバンク4―5オリックス（2025年9月20日みずほペイペイD）体の状態が万全ではない中で圧巻の打撃だった。ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が20日、オリックス戦で2本塁打を含む4安打3打点と活躍した。第1打席では前日19日に引退試合を行った中日・中田翔内野手（36）の登場曲を流して先制タイムリー。5、9回にソロアーチを放ち、3年連続4度目の2桁本塁打を達成した。チームは敗れて優勝マジックは7のま