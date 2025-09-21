「新馬戦」（２０日、中山）圧巻の逃げ切りだった。先手を奪った１番人気のラヴノー（牝２歳、父モーリス、母フィールザレース、美浦・林）が後続を突き放して５馬身差の圧勝劇。逃げて上がり３Ｆもメンバー最速と完璧な内容に、津村は「攻め馬からいい動きをしていましたからね。スタートも決まって楽に行けたし、最後までしっかり走ってくれました」と称賛する。林師は「折り合いもついていたので、次は距離を延ばすことを