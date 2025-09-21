「野路菊Ｓ」（２０日、阪神）１番人気の良血馬アランカール（牝２歳、栗東・斉藤崇）が傑出した末脚を繰り出して無傷２連勝とした。出脚がつかず序盤は離れた最後方を追走。徐々に差を詰めると、直線は大外から余力十分の手応えで一気に３馬身半突き抜けた。北村友は「すごくいい反応で強い勝ち方をしてくれた。冷静に走ることができていました」とレースぶりを高く評価。斉藤崇師は「一つ一つ覚えていって、上手に競馬がで