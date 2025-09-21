入院治療を受けていた日本ハム・八木打撃コーチがエスコンフィールドを訪れ、ベンチ裏で選手らと対面した。9日のソフトバンク戦で折れたバットが左側頭部を直撃。脳内に一部出血と腫れが確認されたが、17日に退院した。「来週に再検査を受ける」と球団幹部。回復状況を慎重に見ながら、10月4日のロッテとの今季最終戦での現場復帰を目指す。