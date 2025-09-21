「新馬戦」（２０日、阪神）叔父に２２年スプリンターズＳ覇者ジャンダルムがいる２番人気のグッドピース（牡２歳、父キングマン、母フィドゥーシア、栗東・高野）が先行集団の後ろで脚をため、直線外から豪快に伸びて２馬身半差をつけて勝った。西村淳は「乗りやすくていい馬。何でもできそうな感じですし、関係者が大事に育ててくれた印象です」と高く評価。高野師も「期待していた馬。しまいもしっかり動けていたし、馬の