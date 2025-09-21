「カンナＳ」（２０日、中山）２番手でレースを進めた９番人気の伏兵ウチュウノセカイ（牡２歳、美浦・青木）が直線半ばで力強く抜け出すと、後続を一気に突き放して２馬身差の圧勝劇を披露した。原は「ゲートセンスが良く、難なくいいポジションを取れた。直線の坂が課題だったけど、ペースが良かったし、調教で体を起こしてバランスを取ることを心掛けてきて、その効果が出ました」と笑顔で振り返った。今後は兵庫ジュニア