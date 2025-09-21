世界陸上の大会8日目に行われた男子4×400mリレーと男子4×100mリレーの予選で、異例の救済措置が取られることとなった。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手世界陸連は20日に行われた、男子4×400mリレー予選の1組で、アメリカ（4レーン）とケニア（7レーン）がザンビアの妨害を受けたことで救済対象となり、再レースが21日午前10時40分から行われる。2チームが予選と同じ走者と走順、レーンでレースを行い、