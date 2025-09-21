巨人３―１広島（セ・リーグ＝２０日）――巨人は二回、岡本のソロで先制。同点の四回に浦田の適時打などで２点を勝ち越し、６投手の継投で逃げ切った。広島は中村奨のソロによる１得点にとどまり４連敗。◇初めて上がった東京ドームのお立ち台で、巨人の浦田が胸を張った。「気持ちでは、誰にも負けないように心がけてきた。気持ちでいけて良かった」。気迫を乗せたような一打で貴重な追加点をたたき出し、勝利の立役者となっ