■東京2025世界陸上男子4×100mリレー予選（20日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手2019年ドーハ大会（銅メダル）以来、3大会ぶりのメダルを狙う日本は、予選2組で38秒07の3着でフィニッシュし、2大会連続の決勝進出を果たした。決勝進出を決めた“リレー侍”は、ミックスゾーンでのインタビューでレース前の心境や、決勝への意気込みを語った。1走の小池祐貴（30、住友電工）は「とりあえず