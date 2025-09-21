「バーレーン王国イサ・ビン・サルマン・アルカリファ殿下御来場記念」（２０日、中山）ムルソー（牡４歳、栗東・池江）が２番手から力強く抜け出して１番人気に応えた。ルメールは「前走より走ったね。追い切りに乗った時すごくいい感じだった。２番手でリズム良く運んで、最後は能力でいい脚を使ってくれた。重賞でもやれそう」と今後を楽しみにする。池江師は「完璧だった。暑いのに弱いが涼しくなって良くなってきた。爪