大会6日目（9月18日）の男子400ｍ決勝で、中島佑気ジョセフ（23、富士通）が44秒62で6位に入賞した（予選では44秒44の日本新もマーク）。この種目の入賞は91年に、同じ国立競技場で行われた東京世界陸上7位の高野進以来、34年ぶりの快挙だった。高野はその後の短距離・ハードル種目の日本の成長に、多大な影響を与えたレジェンドだ。その高野の域に中島がどう成長してきたのか。中島を学生時代から指導してきた東洋大の梶原道明監