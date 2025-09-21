「阪神ジャンプＳ・ＪＧ３」（２０日、阪神）２番人気のネビーイーム（牡７歳、栗東・佐々木）が早め先頭に立つと、１番人気のジューンベロシティを半馬身差で退けて障害重賞初Ｖを飾った。小牧加は「ジューンベロシティとの斤量差が１キロありましたから、その分ですね。中山大障害（１２月２７日・中山）でも十分チャンスはあると思います」と大舞台を見据えた。佐々木師は「よく勝ち切ってくれた。だいぶ力をつけているね