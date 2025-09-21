元日本テレビのフリーアナウンサー宮崎宣子（46）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。早大大学院の経営管理研究科を卒業することを報告した。宮崎アナは「明日、卒業しますその前日の今日は西山ゼミの卒業パーティーでした」と報告し、パーティーの様子を写真で投稿した。続けて「西山先生のおかげで、子育てしながらでもゼミや授業に参加できました」と感謝し「入学した時は、卒業なんてできるのかと思うほど、授業につ