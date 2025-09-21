テレビ朝日の新番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』(10月6日スタート 毎週月曜23:15〜23:45)の囲み取材会が17日に都内で行われ、DOMOTOの堂本光一とNEWSの加藤シゲアキが登壇した。○「ゲストで呼んでみたい人は?」の質問に答えた加藤シゲアキ加藤シゲアキ同番組は、堂本と加藤がMCを務める総合エンタメ案内番組。“世界の知られざるエンタメSHOW”を徹底調査し、舞台をはじめ多種多様な芸術・エンタメに精通している2人が、SHOWにこだ