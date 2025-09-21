一般的な店でも「困ったお客さん」はよく見かけるが、美術館でも同様に困った客が来館することがあるらしい。投稿を寄せたのは愛知県の60代女性だ。美術館で15年間、受付や案内係として勤務したという。「とにかく美術館ではさまざまなマナーがあるのですが、ご存知無い方が多く、クレーム、逆ギレなどわりとありました」と、そこで遭遇した来館者に困ったエピソードを語ってくれた。（文：林加奈）「指先が近いので」と注意しても