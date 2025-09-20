Stellantisジャパン株式会社は、7人乗りミッドサイズSUV「Jeep® Commander（ジープ コマンダー）」をベースにした限定モデル「Jeep® Commander Trail Edition」を2025年10月4日から全国の正規ディーラーで150台限定発売する。 同モデルは、ブラック＆グレー基調のボディにレッドのアクセントを施し、専用バッジやカモフラージュ柄プリントを採用することで個性的なデザイン