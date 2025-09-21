◆パ・リーグ日本ハム８×―７ロッテ（２０日・エスコンＦ）新庄剛志監督（５３）率いる日本ハムが今季１０度目のサヨナラ勝利でソフトバンクの優勝に待ったをかけた。７―７の９回２死二塁、代打・浅間大基外野手（２９）が左中間へサヨナラ適時二塁打を放ち劇勝。敗れた１位・ソフトバンクとのゲーム差を３・５に縮め、奇跡の大逆転Ｖへ踏みとどまった。ベンチを飛びだし、右拳を下から突き上げた。新庄監督は、帽子の上に