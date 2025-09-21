男子飛び込み日本代表で、７月の世界選手権（シンガポール）の混合団体で銅メダルを獲得した坂井丞（しょう、３３）と、現役時代に夏季五輪日本勢最多タイ６大会出場の寺内健コーチ（４５）＝ともにミキハウス＝は、かつてのシンクロペアから現在は“師弟”関係となり、競技に取り組む。このほど、大阪・八尾市内のミキハウス本社で本紙のインタビューに応じ、五輪への思いなどを語った。（取材・構成＝森脇瑠香）―７月に坂