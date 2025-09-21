Ｊ１の神戸は２０日、元日本代表ＧＫ権田修一（３６）の加入を発表した。この日、チームに合流し、早速、練習に初参加。「知っているメンバーも、対戦してうまいと思った選手もいる。プレーだけでなく、切り替えの早さや要求の質がすごく高い」と、充実の９０分を振り返った。３日のルヴァン杯・横浜ＦＣ戦（０●２、ニッパツ）で、ＧＫ新井章太（３６）が左膝前十字じん帯損傷を受傷し、今季絶望となった。天皇杯、リーグ戦と