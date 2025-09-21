◆秋季兵庫県大会▽２回戦東洋大姫路５Ｘ―４関西学院＝延長１０回タイブレーク＝（２０日・ウインク）今夏甲子園８強の東洋大姫路が、秋初戦で辛勝した。２―４の延長タイブレイク１０回。１死二、三塁で公式戦初出場の藤本亜怜二塁手（２年）が右翼ポール直撃の劇的サヨナラ３ラン。「９回表に守備でエラーして、仲間に助けてもらった。自分が何とかしてやろうという気持ちだった」。負ければ来春センバツ出場が絶望的となる