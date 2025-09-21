「超特急」のメンバーで俳優の草川拓弥（３０）が、１０月１６日スタートのカンテレ・ＦＯＤの連続ドラマ「地獄は善意で出来ている」（木曜・深夜０時１５分＝カンテレ、同０時４５分＝フジテレビ）に主演することが２０日、分かった。完全オリジナルのサスペンス作品で、「元受刑者特別支援プログラム」に招待された前科者たちが罠（わな）に巻き込まれていくストーリー。複雑な生い立ちを抱え社会から孤立した主人公・樹を演