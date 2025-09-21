◆関西六大学秋季リーグ第４節１回戦大商大１２―２大経大（２０日・わかさスタジアム京都）大商大が、首位の大経大に１２―２で大勝した。智弁学園（奈良）時代に投打の二刀流で活躍した中山優月中堅手（２年）が、大学１号となる２ランなど５打数３安打３打点の大暴れ。１１月の明治神宮大会出場へ逆転優勝を目指す。大院大は延長１０回、代打・川添雄太三塁手（１年）のサヨナラ打で３―２と神院大との接戦を制した。大