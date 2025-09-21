◆女子プロゴルフツアー住友生命レディス東海クラシック第２日（２０日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）２０１３年の賞金女王で今季初出場の森田理香子（フリー）は２バーディー、４ボギーの７４で回り、通算イーブンパー。１８位から４５位に順位を下げたが、６年ぶりの復帰戦となった昨年３月のダイキンオーキッドレディス以来、１年半ぶりに決勝ラウンドに進んだ。３番パー５でバーディーを先行