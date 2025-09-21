２０日の阪神３Ｒ・２歳新馬（ダート１２００メートル）は、１番人気の外国産馬タカスタカスタカス（牡、栗東・藤原厩舎、父モアスピリット）が逃げ切った。スピードの違いで難なくハナを奪うと、直線もしぶとく伸びて２着馬の猛追を首差でしのいだ。「調教通りの走りでよく頑張ってくれた」と坂井。藤原調教師は「素晴らしい。すべてがパーフェクト。高須オーナーの名前が効いているね」と称賛した。高須クリニック院長・高