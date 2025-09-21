Ｊ１・ＦＣ東京は２３日開催のホームゲーム、リーグ第３１節・福岡戦（味スタ、午後６時開始）で「ＮＯＰＬＡＮＥＴ、ＮＯＴＯＫＹＯ」と題して各種イベントを実施する。「ＮＯＰＬＡＮＥＴ、ＮＯＴＯＫＹＯ」とは、２１年に開始したＦＣ東京の社会連携活動の発信や一緒に取り組む活動のひとつ。クラブが地域社会とともに課題に向き合い、持続可能な社会の実現を目指して、環境・教育・街づくりなど、様々なテーマで実