【ブンデスリーガ】アウクスブルク 1−4 マインツ（日本時間9月20日／WWKアレーナ）【映像】佐野海舟の「爆速スーパーゴール」マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、ブンデスリーガ初ゴールを挙げた。ボール奪取から一気に持ち運び、左足で叩き込んだゴラッソにファンが歓喜している。マインツはブンデスリーガ第4節でアウクスブルクと敵地で対戦。佐野はダブルボランチの一角としてスタメン出場すると、ゴールレスで迎