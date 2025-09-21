7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が、自身初となるソロラジオレギュラー番組としてニッポン放送『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』を11月8日から毎週土曜午後7時よりスタートさせることが決定した。【写真】輝いている！ブラックジャケットでキリッと登場した山田涼介今年４月には特別番組として『山田涼介のオールナイトニッポンPremium』を放送し、2020年1月以来5年ぶりとなった単独での『オールナイトニッ