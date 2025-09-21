メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の草川拓弥が、10月16日スタートのカンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』で主演を務めることが21日、発表された。更生プログラムに参加する前科のある主人公・高村樹（たかむら・いつき）を演じる。【写真】見ていいの…？自然な休日感あふれる草川拓弥本作では、過去の過ちにより世間から厳しい目が向けられ、不遇の日々を送る前科者たちが、人生のやり直しを懸けた